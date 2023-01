In eigener Sache: Ein neues Gesicht in der GZ-Redaktion

Die 23 Jahre alte Nadine Ballweg gehört fortan zur Günzburger Zeitung. Sie absolviert die erste Hälfte ihrer Berufsausbildung in der Lokalredaktion.

Das Jahr 2023 stellt zumindest im Falle eines Mitglieds der Redaktion einen Neuanfang dar: Seit dem vergangenen Donnerstag ist die Volontärin Nadine Ballweg Teil des Teams und wird das erste Jahr ihrer Ausbildung zur Redakteurin in der Großen Kreisstadt verbringen. Fest steht schon jetzt, dass sie als Nachfolgerin von Felix Gnoyke die Stadt Leipheim journalistisch betreuen wird.

Nadine Ballweg wurde 1999 in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) geboren und wuchs in einem nahe gelegenen 500-Seelen-Dorf auf. Den meisten Personen in ihrem Umfeld war schnell klar, dass auch die Idylle des Landlebens sie dort nicht für immer halten wird. Mit dem Ziel, mehr zu sehen und zu lernen, verschlug es sie dann nach Neu-Ulm, wo sie Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation studierte. Dabei legte sie schnell ihren Schwerpunkt auf den crossmedialen Journalismus und produzierte Videos, Podcasts und weitere digitale Formate. Doch auch klassische Print-Geschichten reihten sich in ihr kleines Portfolio ein, wobei sie im Umgang mit der Sprache eine neue Passion entdeckte. Das kommt nicht von ungefähr, denn ihr Onkel war selbst als Journalist tätig und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Berufswahl der Nichte.

Relevante Themen verständlich aufbereiten – das ist das Ziel

Den besonderen Reiz an der journalistischen Arbeit fand Nadine Ballweg (Kurzzeichen: nabal) dabei in der Recherche und der Aufbereitung von Themen. "Die Möglichkeiten sind mittlerweile endlos. Geschichten, die gehört, gesehen oder gelesen werden müssen, bekommen so im besten Fall auch die Aufmerksamkeit, die sie verdienen." Ihre Interessen, besonders an gesellschaftlichen und kulturellen Themen, treffen dabei auf ein großes Bedürfnis, Hintergründe zu verstehen, wobei die 23-Jährige sich erhofft, beides in ihrer Tätigkeit zu vereinen. Dabei möchte die Volontärin relevante Geschichten verständlich und einfach für jedermann zugänglich machen.

Während des Studiums sammelte Ballweg umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Bereichen: Sie arbeitete in der Gastronomie, in Marketing-Agenturen und in einem Blumenladen und lernte in den unterschiedlichen Firmen und Betrieben viele spannende Themen und Geschichten kennen. "Ich habe dort natürlich nicht journalistisch recherchiert. Aber ich glaube, dass ich durch den Austausch, den ich mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Gruppen hatte, viel gelernt habe. Man bekommt ein Gefühl dafür, welche Themen bewegen und was die Menschen beschäftigt."

Der Bedeutung ihrer Arbeit ist sich die Volontärin bewusst

Mit dem Beginn der Ausbildung erhofft sich die Nachwuchsjournalistin nicht nur viel "Handwerkliches" in ihrem Metier zu lernen, sondern auch auf den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis selbst, bevor es in die Zentralredaktion nach Augsburg geht. Der Bedeutung ihrer Arbeit ist sie sich dabei bewusst. Nadine Ballweg freut sich, wie sie selbst sagt, sehr darauf, sich fortan in der Redaktion der Günzburger Zeitung dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu widmen. (AZ)