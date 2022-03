Günzburg

07:00 Uhr

In einem Günzburger Nachlass-Karton findet sich eine historische Rarität

Plus Ein Günzburger war im Ersten Weltkrieg Feldluftschiffer und machte Fotos feindlicher Stellungen. Seine seltenen Aufnahmen sind nun aufgetaucht.

Von Walter Kaiser

Diese historischen Dokumente, entdeckt vor einiger Zeit in Günzburg, haben in diesen Tagen tragische Aktualität erlangt. Denn die sogenannten Feldluftschiffer waren im Ersten Weltkrieg im Einsatz, inmitten verheerender und zerstörerischer Auseinandersetzungen an der Front in Frankreich – ein Gemetzel, das bis zum aktuellen Krieg in der Ukraine auf europäischem Boden für nicht mehr denkbar gehalten wurde. Man will den Begriff derzeit kaum in den Mund nehmen. Doch was im Nachlass der vor einigen Jahren gestorbenen Günzburger Geschäftsfrau Elisabeth Frick gefunden wurde, ist militärgeschichtlich betrachtet eine Rarität. Weshalb das Material auch ins Bayerische Hauptstaatsarchiv in München wandern wird.

