In Günzburg bremsten zwei Verkehrsteilnehmer zu spät

Ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht, schon kracht es. Das erlebten am Montag ein Autofahrer und eine Autofahrerin im Stadtgebiet bei zwei Unfällen.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15.10 Uhr in der Augsburger Straße. Eine Frau fuhr mit ihrem Renault stadteinwärts. Als die vor ihr fahrende Autofahrerin an der Kreuzung zur Tulpenstraße wegen des roten Ampelsignals anhalten musste, bemerkte sie dies zu spät. Beim Aufprall auf den vorausfahrenden Wagen entstand an den beiden Autos 5000 Euro Sachschaden.

Die rote Ampel wurde zum Verhängnis

Zu einem weiteren Auffahrunfall aufgrund einer roten Ampel kam es gegen 15.30 Uhr auf der B16. Nach Polizeiangaben war ein Autofahrer von Ichenhausen kommend Richtung Günzburg unterwegs. An der Kreuzung zur Kreisstraße GZ18 wollte er nach links nach Deffingen abbiegen. Als er auf der Linksabbiegespur wegen der roten Lichtzeichenanlage anhalten musste, bemerkte dies der Fahrer des ihm nachfolgenden Autos zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. (AZ)