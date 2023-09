In Günzburg eskaliert ein Streit am Taxistand

Weil er befürchtete, er könnte ihm einen Auftrag wegnehmen, konfrontierte ein Taxifahrer seinen Konkurrenten. Die Situation eskalierte und endete blutig.

Am Sonntagmorgen ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Taxifahrern gekommen. Ein 31-jähriger Taxifahrer erhielt telefonisch einen Fahrauftrag. Hierfür wechselte er laut Polizeibericht von seinem Pkw auf ein Großraumtaxi und fuhr an den anderen wartenden Taxis vorbei nach vorn. Ein wartender 41-jähriger Fahrer ging davon aus, dass dieser ihm durch Vordrängeln an der Taxiwarteschlange den Fahrauftrag wegnehmen wollte. Der Fahrer informierte seinen Chef, der ebenfalls zum Taxistand kam.

Zwischen den Beteiligten entwickelte sich eine Auseinandersetzung, wobei der 31-Jährige nach Angaben der Polizei beleidigt und ins Gesicht geschlagen wurde, sodass er eine blutende Verletzung erlitt. Gegen den 48-jährigen Chef und seinen Mitarbeiter wurde Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung erstattet. (AZ)