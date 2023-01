Günzburg

In Günzburg hat das närrische Volk wieder das Sagen

Plus Der Narrenbaum auf dem Günzburger Marktplatz wird mit reiner Muskelkraft aufgestellt. Beim Rathaussturm wird der Oberbürgermeister entmachtet.

Die Stadtbutzen haben es nicht verlernt. Als wenn es nie eine Pandemie-Pause gegeben hätte, stürmten sie das Günzburger Rathaus mit ihrem Ruf „Stadtbutz, ja verreck!“ und nahmen den Sitzungssaal in Beschlag, wo sich der Schultes mit seinen Rätinnen und Räten und den einen oder anderen Beamten in Erwartung der Gefangennahme aufhielten. Stadtbutzin Ella Stocker bestand resolut auf die Herausgabe des Rathausschlüssels, da half der anfängliche Widerstand von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig nichts. Ella weiß um ihre Macht, ist sie doch seit ihrer Geburt ein Günzburger Stadtbutz und hat Mia Costa mit Maskottchen Max an ihrer Seite und den kompletten Zunftrat.

