In Günzburg herrscht bald wieder Volksfest-Zeit

Vom 11. August an gilt in Günzburg die fünfte Jahreszeit. Welches Highlight auf dem Volksfest wieder einen Platz findet und wie viel der Liter Bier kostet.

Drei Schläge – so wenige benötigte Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, um 2022 das erste Fass Bier auf dem Volksfest anzuzapfen. Ob er sich dieses Jahr erneut so zielsicher zeigt, ist ungewiss und zeigt sich zum Auftakt am 11. August, wenn das 71. Günzburger Volksfest auf dem Festplatz am Auweg stattfindet.

Im Festzelt, das dieses Jahr zum 25. Mal von der Familie Hahn bewirtet wird, dreht sich alles um Haxe, Grillhähnchen und Co. – und natürlich auch um die Maß Bier. Die kostet dieses Jahr 11,90 Euro. Das sind zwar 1,20 Euro mehr als im vergangenen Jahr, wird dem Durst oder der Trinkfreudigkeit der Besucher vermutlich keinen Abbruch tun.

Volksfest-Auftakt in Günzburg mit einem Standkonzert am Schloßplatz

Den Auftakt zum Volksfest am 11. August bildet traditionell der große Festumzug. Nach dem Standkonzert um 15.30 Uhr auf dem Schloßplatz setzt sich der Umzug mit zahlreichen Vereinen und Kapellen gegen 16 Uhr Richtung Festplatz am Auweg in Bewegung. Ganz in der Tradition bayerischer Volksfeste schwenken die Fahnenträger die prächtig verzierten Fahnen ihrer Vereine. Die Musikkapellen spielen schwungvolle Marschmusik.

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig und seine Ehefrau Bettina nehmen zusammen mit Festwirt Michael Hahn in der aufwendig geschmückten Festkutsche Platz und verteilen Blumen an die Besucherinnen und Besucher. Gegen 17 Uhr zapft Jauernig das erste Fass des 71. Volksfestes in Günzburg an und eröffnet damit Günzburgs „fünfte Jahreszeit“.

Autoscooter, Break Dance und mehr auf dem Volksfest in Günzburg

Bis zum 20. August findet das Günzburger Volksfest auf dem Festplatz statt, zum Schutz der Gäste werden Taschenkontrollen durchgeführt und das gesamte Festgelände eingezäunt. Traditionell erwarten Besucher aus nah und fern aufregende Fahr- und Belustigungsgeschäfte wie beispielsweise Break Dance, Salto Mortale, Autoscooter, Luftikus, Kinderkarussell, Starlight Express und Beach-Jumping. Schießbuden, Büchsenwerfen und mehr sorgen für beste Unterhaltung.

Zahlreiche Buden und Stände mit internationalen Leckereien ergänzen das Angebot, auch wenn ein weiterer Rückgang der Bewerbungen in allen Bereichen zu verzeichnen ist. Außerdem gibt es ein stimmungsvolles Festzelt mit regionalen Kapellen und Partybands sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. „Der tolle Mix aus Tradition und modernen Angeboten macht unser Volksfest einzigartig und in der ganzen Region beliebt“, drückt es Jauernig aus.

43 Bilder Das war die spektakuläre Lasershow auf dem Günzburger Volksfest Foto: Erich Herrmann

Am Samstag, 12. August, können Schnäppchenjäger und Antiquitätenliebhaber ab 8 Uhr beim Flohmarkt auf dem Pendlerparkplatz am Auweg nach Kuriosem, Schönem, Nützlichem und Preiswertem stöbern. Der Mittwochnachmittag, 16. August, gehört den Kindern und Familien. Ab 14 Uhr zeigt die Infinity Cheer Unit aus Jettingen-Scheppach ihr Können, und die Zaubershow mit Larry sorgt für magische Momente. Außerdem können sich Kinder und Jugendliche auf einen Luftballonwettbewerb sowie die Preisverteilung aus dem Gewinnspiel 2022 freuen – Clowns geben Freifahrtscheine aus. Im Anschluss wird beim „Günzburger Abend“ das extra gebraute, naturtrübe Festbier der Günzburger Radbrauerei ausgeschenkt.

Das Feuerwerk kehrt zum Volksfest zurück

Am Donnerstag, 17. August, wird der Tag der Betriebe und Behörden ab 18 Uhr von stimmungsvoller Partymusik begleitet – am Abend kommt es nach einjähriger Auszeit zu einem Feuerwerk. Vergangenes Jahr wurde das Feuerwerk wegen der Kritik bezüglich der Feinstaub-Belastung ausgesetzt. Die stattdessen aufgeführte Lasershow mit Musik als Jubiläumshighlight für das 70. Günzburger Volksfest und als Alternative für das traditionelle Feuerwerk stieß bei vielen Besuchern auf wenig Gegenliebe. Für dieses Jahr hat sich die Stadt wieder für ein Feuerwerk entschieden. „Wir möchten unseren Volksfestgästen tolle Erlebnisse bieten“, sagt Volksfestmanagerin Georgine Fäßler. Deshalb werde jährlich neu bewertet, welche Aktionen Einzug ins Volksfestprogramm finden.

Seinen Schluss findet das 71. Günzburger Volksfest nach dem traditionellen Frühschoppen und einer Partie Maßkrugschieben wieder mit dem beliebten Herzerlwerfen ins Publikum am Sonntagabend, 20. August. (mit AZ)