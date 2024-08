In Günzburg schreiben alte Bücher neue Geschichten

Als im Juni das Hochwasser über Günzburg hereinbrach, hinterließ es nicht nur zerstörte Straßen und Keller, sondern auch tiefe Wunden in den Herzen vieler Menschen. Besonders hart traf es den Gebrauchtbüchermarkt „Gebucht“, ein therapeutisches Sozialprojekt des Caritasverbandes der Diözese Augsburg im Landkreis Günzburg, das sich seither mühsam wieder auf die Beine kämpft. In den alten Räumlichkeiten in der Hockergasse 12 stapelten sich einst rund 6000 Bücher, die allesamt den Wassermassen zum Opfer fielen. Der Verlust der Bücher war für die Teilnehmer des Projekts weit mehr als nur ein materieller Schaden.

Ralf Gengnagel