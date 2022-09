Günzburg

In Günzburg wurden nachts etwa 40 Autos zerkratzt

Die Polizei sucht nach Personen, die in der Nacht auf Samstag etwa 40 Autos in Günzburg zerkratzt haben.

Nach Sachbeschädigungen an etwa 40 Fahrzeugen am Wochenende in Günzburg bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Der Schaden ist groß.

Nach Sachbeschädigung an einer großen Anzahl von Fahrzeugen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Günzburg sucht die Polizeiinspektion Günzburg Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Parkstraße eine große Anzahl an geparkten Fahrzeugen mutwillig beschädigt. Zwischenzeitlich hat sich die Zahl der Fahrzeuge auf etwa 40 erhöht. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro. Insbesondere in der Straße Oberes Erlenbad wurden Autos großflächig zerkratzt. Die Günzburger Polizei sucht Zeugen Die Polizei in Günzburg bittet diesbezüglich um die Mithilfe der Bevölkerung. Zur Ermittlung der Personen sowie zur Eingrenzung der Tatzeit werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegengenommen. (AZ)

