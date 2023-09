In Günzburger Gaststätte wird unerlaubt geraucht

Die Polizei stößt bei einer Gaststättenkontrolle auf mehrere Personen, die im Innenraum rauchen. Der Betreiber des Lokals hat nichts dagegen unternommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei gegen 0.50 Uhr bei einer Kontrolle in einer Gaststätte am Stadtberg in Günzburg mehrere Personen angetroffen, die unerlaubterweise innerhalb des Lokals rauchten. Dabei ist in Bayern das Rauchen in Gasthäusern, Kneipen und öffentlichen Gebäuden seit 2008 verboten.

Der Betreiber war der Polizei zufolge währenddessen ebenfalls anwesend. Gegen die rauchenden Gäste sowie gegen den Gaststättenbetreiber wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)