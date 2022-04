In Günzburger Parkanlage wird ein Giftköder gefunden

Fundort war in der Nähe des Kindergartens. Die Polizei berichtet von Schneckengift-Anhaftungen auf dem Köder.

In der Günzburger Parkanlage Auf der Hagenweide ist am vergangenen Freitag in der Nähe des dortigen Kindergartens ein Giftköder aufgefunden worden. Der Köder hatte die Form eines Knochens. Schneckengift-Anhaftungen wurden entdeckt. Darauf weist die Polizei hin. Sie sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der Person machen können, die offensichtlich den präparierten Knochen ausgelegt hat (Telefon der Polizeiinspektion Günzburg: 08221/919-0). (AZ)