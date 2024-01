Günzburg

14:12 Uhr

In Günzburger Reifenfirma eingebrochen

Einbrecher sind in das Gebäude einer Reifenfirma in Günzburg eingedrungen.

Artikel anhören Shape

In der Nacht dringen Unbekannte in das Firmengebäude in Günzburg ein. Die Täter durchwühlen Schränke.

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Reifenfirma im Langen Staudenweg in Günzburg eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten eine Türe auf und gelangten so ins Gebäude, berichtet die Polizei. Hier wurden mehrere Schränke durchwühlt, aber nach momentanen Erkenntnissen nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro. Mögliche Zeugen, die im Umkreis der Firma im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Günzburg unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

Themen folgen