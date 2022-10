In Leinheim gibt es Aprikosenstollen für den guten Zweck

Nach den Erfolgen der Vorjahre verkauft die Bäckerei Hurler in Leinheim wieder den fruchtigen Aprikosenstollen. Davon profitiert auch die Kartei der Not.

Genau 1510 Aprikosenstollen sind im vergangenen Jahr in der Backstube der Leinheimer Bäckerei Hurler entstanden. Der 500 Gramm schwere Stollen enthält beste Zutaten wie Aprikosen, Cranberrys, feines Zitronat und Orangeat sowie Mandeln. Weil die Früchte in Weißwein und Marillenbrand eingelegt sind, entwickelt das Gebäck die Aromen bereits nach etwa einer Woche. "Der Stollen ist eigentlich immer gut, frisch und wochenlang gelagert", sagt Bäckermeister Jörg Hurler.

Im vergangenen Jahr kauften auch Firmen die Stollen als Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden. Vom Verkaufserlös der Backwerke erhält die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, 1,50 Euro. "Wer einen oder mehrere Stollen kauft, tut gleich mehrfach Gutes", sagt Jörg Hurler. Denn die Kartei der Not hilft Menschen in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Und das sind in diesem Jahr aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Situation mehr als zuvor.

So hilft die Kartei der Not: Beispiele nicht nur aus dem GZ-Bereich 1 / 3 Zurück Vorwärts Es war ein Todesfall, der die kleine Familie völlig aus der Bahn geworfen hat: Der 17-jährige Sohn der alleinerziehenden Martina R. ist vor einem Jahr an Leukämie gestorben. Seitdem fällt es der 44-jährigen Mutter schwer, ihren Alltag wie gewohnt zu gestalten. Auch die Tochter (6), die sehr an ihrem Bruder hing, leidet extrem unter dem Verlust. Die Mutter ist geringfügig in einer Pflegeeinrichtung beschäftigt. Eine Vollzeitstelle kann sie nicht ausüben, da dann zu wenig Zeit für die Betreuung ihrer Tochter bliebe. Zur psychischen Belastung kommt die mangelhafte Möblierung der kleinen Wohnung der beiden: Der Gasherd ist defekt, Tisch, Stühle und Betten gehören dringend erneuert. Da Rücklagen fehlen, hat die Kartei der Not den Kauf günstiger Ausstattung sowie kleine, aber unaufschiebbare Renovierungsarbeiten unterstützt.

Wer im Alter ohnehin nur über eine Minirente verfügt, droht schnell in der Armutsfalle zu landen, wenn auch noch eine Erkrankung hinzukommt. Eine 71-jährige Rentnerin aus der Region ereilte dieses Schicksal. Ein sozialer Dienst, der die Frau ambulant betreut, machte die Kartei der Not auf die missliche Lage der Seniorin aufmerksam, deren Lebenssituation sich durch die Pandemie noch verschärfte. Lange ging die Frau zur Tafel, um sich mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen. Als diese aufgrund der Corona-Pandemie zeitweise schließen musste, wuchs ihre Sorge ums Geld. Zumal sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte und mehrere Krankenhausaufenthalte nötig wurden. Ganz gesund wurde sie nicht. Dafür nahmen ihre psychischen Probleme zu. Als sie nun nicht einmal mehr Geld für Winterkleidung und Schuhe hatte, bat der soziale Dienst, der die Frau begleitet, die Kartei der Not um Hilfe, die die Anschaffung natürlich unterstützte.

In Zeiten von Corona Kontakt zu Freunden und Angehörigen zu halten, ist für Menschen mit schwerer Behinderung ein schwieriges Unterfangen. Für die 65-jährige Erika ist es derzeit schier unmöglich. Die Rentnerin leidet an einer kompletten Lähmung von Armen und Beinen. Sie lebt in einem Wohnheim und muss intensiv betreut werden. Den Kontakt zur Außenwelt hält sie stattdessen mithilfe eines Sprachcomputers, der mit einem Laptop vernetzt ist. Als der 10 Jahre alte Laptop seinen Dienst komplett versagte, hat die Kartei der Not die Rentnerin unterstützt. Denn von ihrer Rente, die auf die Unterhalts- und Lebenshaltungskosten im Heim angerechnet wird, bleibt ihr nicht genug für eine solche Anschaffung übrig. (AZ)

Neue Stollen-Kreationen für die Kunden

In der Leinheimer Traditionsbäckerei entstehen derzeit Stollen in sechs Geschmacksrichtungen: Neben dem Aprikosenstollen und dem klassischen Butterstollen gibt es einen Marzipanstollen, einen Mandelstollen, einen Cranberry-Walnuss-Quark-Dinkelstollen und ganz neu einen Glühweizenstollen mit Treber und Bier der Radbrauerei Günzburg. Ab diesem Samstag wächst die Vorfreude auf Weihnachten, wenn die ersten selbst gebackenen Lebkuchen über die Ladentheke gehen. Und nach dem großen Backwochenende am 12. und 13. November, bei dem bis zu 15 Familienmitglieder in der Backstube werkeln, finden die Kunden auch wieder die große Auswahl an Plätzchen in den Auslagen des Geschäfts.

