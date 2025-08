Informationen für das neue Schuljahr 2025/26

Für Berufsanfänger des gewerblichen und kaufmännischen Bereichs wie auch für alle schulpflichtigen Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz steht ein Berufsschulplatz am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Günzburg zur Verfügung. Grundsätzlich starten alle neuen Schüler/-innen am 15. September 2025. Die aktuellen ersten Schultage mit genauen Uhrzeiten gibt es unter www.bsgz.de. Berufsanfänger müssen am ersten Schultag eine Zeugniskopie der zuletzt besuchten Schule, eine Kopie des Ausbildungsvertrags und - falls gewünscht - ein Lichtbild für einen Schülerausweis mitbringen.

