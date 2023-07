Inklusionsprojekt: Ein Fest in Günzburg für den guten Zweck

Der Verein Die Brücke hat ein neues Inklusionsprojekt ins Leben gerufen. Das Café im Rosengässchen in Günzburg unterstützt dies mit einem Sommerfest.

Gutes zu tun – das ist der Hauptantrieb von vier Frauen, als sie das Café im Rosengässchen in Günzburg vergangenes Jahr eröffneten. An diesem Ziel hat sich seitdem nichts geändert, der gesamte Erlös wird weiterhin gespendet. So auch beim diesjährigen Sommerfest, welches am Freitag, 21. Juli, ab 15 Uhr stattfindet. Diesmal profitiert der Verein Die Brücke, welcher vor Kurzem ein neues Projekt ins Leben gerufen hat und bei dem es um Kinder mit Behinderung geht.

Michael Herold ist der Vorsitzende der Brücke und freut sich, dass der Verein finanziell unterstützt wird. Seit der Corona-Pandemie 2020 ging die Spendenbereitschaft merklich zurück, dabei sei es so wichtig, das Leid in der Welt zu lindern. Die Brücke hat in Tansania 2012 einen Kindergarten errichtet, danach folgten viele weitere Projekte. Zuletzt wurde eine "primary school" finanziert. Die Registrierung der Schule bei den Schulbehörden Tansanias wurde im Dezember 2022 abgeschlossen, der Unterricht konnte im Januar dieses Jahres beginnen. Während der offiziellen Schuleinweihungsfeier an Pfingsten war Herold vor Ort, groß war seine Freude über diesen Meilenstein. Doch eine große Aufgabe steht für alle Beteiligten noch bevor: Es soll eine Klasse für Kinder mit Behinderung eingerichtet werden.

In Tansania werden Kinder mit Behinderung oft vor der Gemeinschaft versteckt

Herold erzählt, wie schwer es diese Kinder in Tansania haben. "Die Kinder werden oft als Makel angesehen und vor der Dorfgemeinschaft versteckt." Das soll sich ändern – und einen Beitrag dazu kann die Schule leisten. Seit Anfang des Monats gehen die ersten sechs Kinder mit Behinderung zur Schule, die dort kostenlos beziehungsweise mithilfe von Spendengeldern unterrichtet werden. "Deren Eltern gehen einen sehr mutigen Weg, weil sie sich outen und zu ihren Kindern bekennen", erzählt Herold.

Der Unterricht laufe noch unter einfachsten Bedingungen ab, es fehle noch an Einrichtungsgegenständen. So sitzen diese Schüler auf Plastikstühlen oder gar auf Matten auf dem Boden. "Es war uns allen aber wichtig, dass die Kinder mit Behinderung sich überhaupt in der Schule aufhalten können. Auch sie haben ein Anrecht auf Bildung. Wir sind glücklich, dass die Schulleitung sehr offen ist und diese Kinder beschult", sagt Herold. Wer den Verein beziehungsweise das Projekt unterstützen möchte, kann sich im Internet unter www.die-bruecke-gz.de weiter informieren.

Vortrag zum Thema Bäume im Café im Rosengässchen in Günzburg

Birgit Rembold ist eine der Betreiberinnen des Cafés im Rosengässchen und unterstützt dieses neue Inklusionsprojekt in Afrika sehr gerne mit dem Sommerfest. Am Freitag wird es nachmittags, vermutlich gegen 15.15 Uhr, einen Vortrag der anderen Art zum Thema Bäume geben. Thomas Janscheck erzählt Geschichten, Legenden, Fakten, Bauernregeln und vieles mehr zum Thema Baum. Passend zu diesem Thema findet sein Vortrag unter einem Apfelbaum statt. Der Vortrag dauert etwa 60 Minuten. Ab 19 Uhr tritt die Band Smile a while auf, die bis etwa 22 Uhr spielt.