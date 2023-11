Instagram-Beitrag mit Israel-Bezug: Warum es eine Hausdurchsuchung gab

Plus Eine Smartphone-Auswertung soll im Fall einer mutmaßlichen Beleidigung unter einem Instagram-Post weitere Erkenntnisse bringen. Die Polizei ist sensibilisiert.

In dem laufenden Ermittlungsverfahren wegen eines Instagram-Postings gibt es erste Erkenntnisse. Ein 30-jähriger Mann aus Günzburg soll laut Polizeibericht ein Foto beleidigend kommentiert haben, welches die Flagge des Staats Israel vor dem Gebäude des Landratsamts Günzburg gezeigt haben soll. Das Amtsgericht Memmingen erließ folglich einen Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten.

Auf Nachfrage unserer Redaktion gibt die Staatsanwaltschaft Memmingen an, dass es bei den Ermittlungen vor allem darum ging, das Smartphone des 30-Jährigen zu finden und sicherzustellen. Dadurch erhofft man sich, den Tatnachweis gegen den Beschuldigten zu führen.