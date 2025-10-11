Internationaler Tag der Armut: Caritas sammelt Botschaften von Bürgern

Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung von Armut möchte die Sozialberatung der Caritas Günzburg ein klares Zeichen setzen: Jede Stimme zählt. Mit einer öffentlichen Aktion werden alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, mitzumachen, in dem sie sich einfach, anonym und direkt äußern. Ab Dienstag, 21. Oktober, werden für eine Woche an drei Standorten in Günzburg (Café Prado, V-Markt, Wärmestube) in den Eingangsbereichen/ Außenbereichen rote Caritas-Briefkästen stehen. Die Frage, die auf den Briefkästen gedruckt steht, lautet klar: „Was ist dein Problem?“

Die Antwort auf diese Frage dürfen alle, die sich angesprochen fühlen, dabei über die Briefkästen der Caritas zukommen lassen. Die Botschaften können schriftlich in die Briefkästen eingeworfen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Nachricht per E-Mail an sozialberatung@caritas-guenzburg.de oder über Instagram an die Caritas Günzburg-Neu-Ulm zu senden. Alle eingehenden Meldungen werden selbstverständlich anonym behandelt, versprechen die Organisatoren. Es gehe ausschließlich um die Inhalte, nicht um Namen. Auch Glaubensrichtung, Herkunft oder Status spielen dabei keine Rolle.

Die Initiatoren versprechen sich von den Rückmeldungen die Möglichkeit, Notlagen aufzuzeigen und sichtbar zu machen, ob beim Wohnen, Einsamkeit, Ernährung, Gesundheit, Bildung oder Geld. Die Auswertung der Ergebnisse soll im Arbeitskreis Armut vorgestellt werden, in dem alle Fachdienste aus dem sozialen Bereich im Landkreis Günzburg vertreten sind. Dort wird gemeinsam über das weitere Vorgehen beraten. Auch wird das Ergebnis im bayernweiten Treffen aller Sozialberatungsstellen Thema sein. (AZ)