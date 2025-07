Internationalisierungsprojekt der Berufsschule Günzburg weiter auf Erfolgskurs

Auch in diesem Jahr absolvierten 50 junge Kaufleute erfolgreich das von der EU geförderte Projekt „Kaufmann/frau International“ im Rahmen von Erasmus+. Die Auszubildenden aus den Bereichen Industrie, Dienstleistung, Bank sowie Büro und Handel des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Günzburg-Krumbach waren im Februar 2025 zu einem dreiwöchigen Fortbildungsaufenthalt an die Galway Business School nach Irland gereist. Nun erhielten sie den „Europass Mobilität“ – ein wichtiges Dokument für die Bewerbungsmappe, das nicht nur den Auslandsaufenthalt, sondern auch die dort erworbenen Kompetenzen bescheinigt. Ebenso wurden ihnen die Zeugnisse der Galway Business School und der Deutsch-Irischen Handelskammer überreicht, die auch dieses Mal die herausragenden Leistungen der Absolventen belegen. Alle Teilnehmer dürfen nun den Titel „Kaufmann/-frau International (AHK)“ tragen. „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben Galway dank der tollen Organisation von Seiten gesehen, die nicht jeder kennenlernt“, so ein Schüler. Auch die Ausbildungsbetriebe bestätigten den Kompetenzzuwachs ihrer jungen Mitarbeiter und stellten die Bedeutung internationaler Qualifikation heraus. Viele Betriebe in der Region fördern ihre Auszubildenden seit Beginn der Maßnahme, es kommen aber auch jährlich neue hinzu. Wie groß der Bedarf ist, zeigt sich an den Anmeldezahlen: Für das nächste Projekt haben sich bereits mehr Auszubildende beworben, wie Plätze zur Verfügung stehen.

