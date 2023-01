Internetbetrüger gaukelt 70-Jähriger Liebe vor

Eine 70-Jährige hatte Kontakt übers Internet mit einem angeblichen Arzt aus dem arabischen Raum. Als sie Geld überweisen sollte, erstattete sie Anzeige.

Ein unbekannter Internetbetrüger hat über ein soziales Netzwerk versucht, eine 70-jährige Günzburgerin übers Ohr zu hauen. Sie fiel aber nicht darauf herein und alarmierte die Polizei. Wie die Polizei mitteilt, hatte vor etwa zwei Wochen ein Unbekannter mit einer 70-Jährigen Günzburgerin über ein soziales Netzwerk Kontakt aufgenommen. Er gab sich als Arzt aus dem arabischen Raum aus und würde für die Vereinten Nationen arbeiten. Nach mehrtägigem gegenseitigen Kontakt schrieb der vermeintliche Arzt, dass er dringend Urlaub benötige, um seine Tochter besuchen zu können.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sollte die Frau per E-Mail einen Urlaubsantrag an seinen Arbeitgeber weiterleiten, da ihm dies selbst nicht möglich sei. Als die 70-Jährige die entsprechende E-Mail weiterleitete, erhielt sie eine Rückmeldung, dass Verwaltungskosten in Höhe von 2100 Euro anfallen würden und sie diese an eine deutsche Bankverbindung überweisen solle. Die Frau erkannte den Betrugsversuch rechtzeitig und überwies den Betrag nicht.

Polizei warnt vor Phänomen des Internetbetrugs

Im Zuge dessen warnt die Polizei vor diesem Phänomen des Internetbetrugs. Die Täter benutzen auf Online-Singlebörsen oder in sozialen Netzwerken gefälschte Profile, um den Opfern eine Verliebtheit vorzugaukeln. Ziel ist es dabei stets, im weiteren Verlauf eine finanzielle Zuwendung zu erschleichen. Die Polizei rät, auf keinen Fall Geld zu überweisen, die entsprechenden E-Mails und Chatverläufe zu sichern, den Kontakt zu blockieren und anschließend Anzeige bei der Polizei zu erstatten. (AZ)