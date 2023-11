Israel-Post: Kripo ermittelt wegen mutmaßlicher Beleidigung

Das Amtsgericht Memmingen erließ einen Durchsuchungsbeschluss gegen einen Günzburger. Auslöser war ein kommentierter Instagram-Post.

Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei hat in einem Beledigungsfall die Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen aus Günzburg aufgenommen. Mitte Oktober wurde das Landratsamt Günzburg auf einen Instagram-Post aufmerksam, der die vor dem Gebäude der Behörde gehisste Flagge des Staates Israel zeigt. Dieser Post wurde nicht vom Landratsamt veröffentlicht. Er wurde laut Polizeibericht mit einer Bemerkung kommentiert, die nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Memmingen kurze Zeit später den Anfangsverdacht der Beleidigung nicht näher benannter Mitarbeiter des Landratsamts begründete. Im umittelbaren Anschluss an die Anzeigenerstattung nahm die Kriminalpolizei Neu-Ulm die Ermittlungen auf.

Zwischenzeitlich konnte nach Angaben der Polizei der Verfasser des Posts, ein 30-jähriger Günzburger, ermittelt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen erließ das Amtsgericht Memmingen einen Durchsuchungsbeschluss gegen den Tatverdächtigen, welcher am frühen Donnerstagmorgen vollstreckt wurde. Auf Nachfrage gab der Verfasser des Posts laut Polizeibericht an, mit seiner Aussage keineswegs auf die Mitarbeiter des Landratsamts, sondern vielmehr auf eine politische Partei, beziehungsweise deren Anhänger abgezielt zu haben. Die Ermittlungen hinsichtlich des Motivs und der genauen Intention des Täters dauern nach wie vor an. (AZ)