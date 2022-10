Jahnhallen-Sanierung: Eine richtige und wichtige Entscheidung

Plus Die Jahnhalle in Günzburg muss baldmöglichst saniert werden, diese Entscheidung des Stadtrats richtig. Vielleicht kann er sich zu einer weiteren Investition durchringen.

Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, die der Stadtrat nun gegangen ist. Die Pläne zur Sanierung und für einen Anbau der altehrwürdigen Jahnhalle wurden in der jüngsten Sitzung mit nur zwei Gegenstimmen genehmigt. Diese Entscheidung ist eine gute.