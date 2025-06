Die Jahreshauptversammlung des THW-Helfervereins Günzburg fand vor kurzem statt. Der erste Vorsitzende Ferdinand Munk begrüßte zahlreiche Mitglieder sowie Vertreter des Technischen Hilfswerks und blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Im Mittelpunkt des Abends stand der Jahresbericht, in dem Ferdinand Munk gemeinsam mit dem Ortsbeauftragten des THW Günzburg Karlheinz Roßner sowie Thomas Brenner als Vertreter der THW-Jugend Günzburg auf das vergangene Vereinsjahr zurückblickte und über die vielfältigen Aktivitäten und Anschaffungen informierte. So konnten Dank der finanziellen Unterstützung des Helfervereins wichtige Ausrüstungsgegenstände – darunter mehrere Pumpen, ein Spannungswarner sowie zwei Container zur Material-Lagerung – für den Ortsverband beschafft werden. Auch die Kosten für die Wartung und Reparatur mehrerer Fahrzeuge wurden vom Helferverein getragen sowie diverse Vereinsaktivitäten finanziert. Der kürzlich in Zusammenarbeit mit der THW-Ortsverband und der THW-Jugend veranstaltete Tag der offenen Tore wurde ebenfalls durch den Helferverein unterstützt. Karlheinz Roßner berichtete von mehreren Groß- und Gemeinschaftsübungen, Fachausbildungen sowie dem Übertritt von drei neuen Einsatzkräften in den aktiven Dienst. „Ohne das großartige ehrenamtliche Engagement der Helferinnen und Helfer sowie der Fördermitglieder wäre die Arbeit des THWs nicht möglich. Um die Arbeit der Einsatzkräfte bestmöglich zu unterstützen, möchten wir den Ortsverband entlasten und durch die Sammlung von Spendengeldern anstehende Projekte und Investitionen realisieren“, betonte Ferdinand Munk in seiner Ansprache. Für das kommende Jahr plant der Verein weitere Spendenprojekte für die Beschaffung zusätzlicher Ausstattung, die finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit und des Ortsverbands sowie die Förderung der Kameradschaftspflege. Mit einem Dank an alle Vereinsmitglieder sowie aktiven Einsatzkräfte klang die Versammlung in kameradschaftlicher Atmosphäre aus.

