Jan Teichert ist wieder am BKH: "Rückkehr ins Haus und nach Hause"

Jan Teichert leitet seit fast 100 Tagen die Berufsfachschule für Pflege am Bezirkskrankenhaus. Der 49-Jährige war schon einmal in Günzburg tätig.

Seit 1. August ist Jan Teichert im Haus, in Kürze hat er seine ersten 100 Tage an der Berufsfachschule für Pflege am Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg absolviert. „Ich finde die Aufgabe sehr spannend. Ich habe eine sehr gute Struktur vorgefunden, was mir die Arbeit erleichtert“, sagt der neue Schulleiter. Der 49-Jährige hat Erich Renner „beerbt“, der nach über 40 Jahren an der Schule, davon fast 20 Jahre als Leiter, in den Ruhestand gegangen ist.

Teichert hat schon viel gemacht in seinem Leben. Geboren in der Hansestadt Demmin an der Mecklenburgischen Seenplatte stieg er 1994 in den Sanitätsdienst der Bundeswehr ein. Das führte ihn zur Rettungsmedizin. Er fuhr ein Jahr zur See, ehe er auf eine Ausschreibung des Bundeswerkrankenhauses Ulm aufmerksam wurde. Dort begann er eine Ausbildung zum Krankenpfleger, die er zum Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin vertiefte. Es folgten Auslandseinsätze in Afghanistan, im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina und Mazedonien. Nebenbei studierte er Pflegemanagement. Teichert wechselte 2013 nach Günzburg und arbeitete in der Klinik für Neurologie am BKH. Ein Jahr später wechselte er wieder, kam 2022 nach Augsburg, wo er die Leitung der Berufsfachschule für Pflege am Universitätsklinikum übernahm. Nun also wieder die Bezirkskliniken Schwaben und das BKH Günzburg.

Motiviertes Team an der Berufsfachschule für Pflege am Bezirkskrankenhaus

„Es ist eine Rückkehr ins Haus und nach Hause“, stellt er fest. Teichert, verheiratet, drei Kinder, wohnt mit seiner Familie in Unterelchingen im Kreis Neu-Ulm. An der Berufsfachschule für Pflege in Günzburg hat er nach eigenen Angaben ein gut bestelltes Haus mit einem motivierten Team vorgefunden. Als größte Herausforderung sieht Teichert die Akquise und Bindung von Auszubildenden am Campus. „Das sichert letztlich den Schulstandort.“ Aktuell seien sein Lehrerkollegium und er gemeinsam mit der Unternehmensleitung dran, Bewerberinnen und Bewerber für den Frühjahrskurs 2024 zu finden.

Teichert gibt nicht nur selbst Unterrichtsstunden, er bildet sich auch selbst fort. Er will seinen „Philosophie-Doktor“ an der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) Salzburg abschließen. „Wer nicht den eigenen Kopf anstrengt, der bleibt stehen“, sagt er zur Begründung. In seiner Freizeit unterrichtet er bei einem Ulmer Verein Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in Selbstverteidigung. Alle 14 Tage steht er bei den Ringern des KSV Elchingen am Mattenrand. (AZ)

