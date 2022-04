Günzburg

06:00 Uhr

Jauernig hört auf: Nächste personelle Änderung bei der Feuerwehr Günzburg

Der Bau der neuen Feuerwache in Günzburg ist abgeschossen, im Herbst will Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sein Amt als Vorsitzender des Feuerwehrvereins abgeben.

Plus Oberbürgermeister Gerhard Jauernig will nicht erneut als Vorsitzender des Günzburger Feuerwehrvereins antreten. Es kündigen sich noch weitere Änderungen im Vorstand an.

Von Walter Kaiser

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ist seit knapp 20 Jahren ehrenamtlicher Vorsitzender des Feuerwehrvereins Günzburg. Im Herbst wollen er, sein Vize Marc-Michael Ventzke und Kassierer Christian Hofner ihre Ämter abgeben. Wie kam es zu diesem Entschluss?

