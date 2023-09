Günzburg/Jettingen

23.09.2023

Bezirksliga-Fußball: Geht’s jetzt zurück in die Erfolgsspur?

Günzburgs Maximilian Lamatsch erzielte zwar bereits sieben Tore in dieser Saison, in den jüngsten drei Spielen aber traf er nicht mehr.

Plus Aus unterschiedlichen Gründen ist die aktuelle Lage der Bezirksligisten FC Günzburg und VfR Jettingen kompliziert.

Von Jan Kubica

Knifflige Hausaufgaben erwarten die Bezirksliga-Fußballer des FC Günzburg und des VfR Jettingen. Nicht nur, dass beide Teams ihre jüngsten Begegnungen verloren haben und möglichst schnell wieder in die Erfolgsspur einbiegen wollen. Zudem sind die jeweiligen Gäste – aus freilich höchst unterschiedlichen Gründen – auch absolut motiviert, die Dreier selbst einzusacken. Und letztlich geht es für die heimischen Bezirksligisten darum, ihre bislang ordentliche bis gute Ausgangsposition im Kampf um die Spitzenplätze zu wahren.

FC Günzburg – VfL Ecknach Der Gast kreuzt mit mächtig breiter Brust im Auwaldstadion auf. Als erstes Team in der laufenden Runde brachte der VfL Ecknach Spitzenreiter TSV Wertingen eine Niederlage bei. Immerhin lief da bereits der neunte Spieltag und bis dahin hatte manches für einen Alleingang der Wertinger an der Tabellenspitze gesprochen.

Eine Woche ist seither vergangen, die Karten sind urplötzlich neu gemischt – und die Günzburger finden sich nach zwei Niederlagen hintereinander in einer unerquicklichen Lage wieder. Denn einerseits stehen sie noch immer in der oberen Tabellenhälfte, andererseits traten sie zuletzt nicht gerade in furchterregend guter Form auf und laufen angesichts der Leistungsdichte in der Spielgruppe zunehmend Gefahr, abzurutschen.

