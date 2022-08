Im Kreis Günzburg wird wegen mehreren Diebstählen ermittelt

Am Jettinger Bahnhof wird ein Fahrrad gestohlen, in Günzburg begnügt sich ein Dieb mit einem Fahrradlenker. Auch eine Baustelle in Günzburg ist ein Beuteziel.

Nachdem ein Fahrradbesitzer sein Rad für ein paar Tage am Unterstellplatz des Jettinger Bahnhofes versperrt abgestellt hatte, musste er nach seiner Rückkehr feststellen, dass es samt Schloss verschwunden war. Offensichtlich hatte das Rad dort eine unbekannte Person im Zeitraum vom 11. August bis zum 22. August gestohlen. Laut Polizeiangaben handelt es sich um ein rotes Mountainbike der Marke Merida. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen.

Dieb lässt am Günzburger Bahnhof Rad zurück und stiehlt nur den Lenker

Mit weitaus weniger begnügte sich ganz offensichtlich ein weiterer Dieb. Wie bei der Polizei in Günzburg angezeigt wurde, hatte es ein unbekannter Täter oder eine Täterin lediglich auf einen Fahrradlenker abgesehen, der im Zeitraum von Samstag auf Sonntag am Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Günzburg abmontiert und gestohlen wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen.

In dem Zeitraum von Montag bis Dienstagabend kam es im Wasserburger Weg in Günzburg zu einem weiteren Diebstahl. Wie die Günzburger Polizei verlauten ließ, wurden dort an einer Baustelle mehr als 40 Betonpflastersteine gestohlen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der Täterin machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)