Günzburg/Jettingen-Scheppach

vor 33 Min.

Prozess zur Überschwemmung in der Hammerschmied-Siedlung ist gestartet

Zwei Tage nach der Überschwemmung der Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach waren die Spuren noch immer sichtbar. Keller wurden von einer braunen Wasserbrühe überschwemmt, die von der Mindel über die Felder in die Straßen gelaufen war.

Plus Der Prozess um die Überschwemmung in einer Wohnsiedlung in Jettingen-Scheppach hat begonnen. Doch die Verhandlung wurde vertagt. Das sind die Gründe.

Von Celine Theiss

Keine zwei Jahre ist es her, dass die Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach von Wassermassen überrollt wurde. Die Überschwemmung in der Nacht auf den 3. Oktober 2022 hat an und in den betroffenen Häusern einen Schaden von mindestens 700.000 Euro verursacht. Der Frage, wie es dazu kommen konnte, geht nun das Amtsgericht Günzburg nach. Ursächlich für die Überschwemmung ist laut dem Strafantrag menschliches Versagen. Vor dem Günzburger Amtsgericht müssen sich nun zwei Mitarbeitende des entsprechenden Wasserkraftwerks wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Überschwemmung verantworten, die zu diesem Zeitpunkt Dienst hatten. Doch was war passiert?

Den 71 und 48 Jahre alten Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgehalten, vom 2. September bis zum 13. Oktober 2022 für den richtigen Eich- und damit den korrekten Wasserstand durch die Betätigung des Wehres in der Eschbachstraße 18 zuständig gewesen zu sein. An dem Wehr wurden bereits im Februar 2020 Mängel – zweieinhalb Jahre vor der Überschwemmung – festgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen