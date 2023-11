Günzburg/Jettingen

18:00 Uhr

Wie ein Sechs-Tonnen-Baum von Jettingen nach Günzburg kommt

Ankunft in Günzburg: Etwa 21 Meter Länge misst der Transport, für den eine Sondergenehmigung erforderlich ist.

Plus Präzisionsarbeit, Autokran und Schwertransport: Wie der Günzburger Christbaum aus einem Jettinger Garten kam – und wann man die Nordmanntanne loben darf.

Er ist vielleicht nicht ganz so groß, wie der Christbaum im vergangenen Jahr, dafür aber nicht weniger ausladend. In der Nacht zum Dienstag wurde er aufgerichtet. Erneut ist es ein prägnanter Baum, der für die nächsten Wochen unverzichtbarer Teil des Günzburger Marktplatzes sein wird. Wie aber kommt die Stadt Günzburg zu ihrem Christbaum und wie gelangt er überhaupt dorthin, wo er leuchten soll?

Entlang der Uhlandstraße bei den Anwesen von Annemarie Nickmann in Jettingen warten an diesem Montag gegen acht Uhr in der Früh ein Autokran und davor ein Tieflader. Übrigens nicht zum ersten Mal: Auch die Nordmanntanne vom vergangenen Jahr stammte aus dem Garten der Jettingerin. Irgendwann kann auch der schönste Baum einmal zu groß werden. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man beauftragt ein professionelles Unternehmen, welches einen solchen entfernt, oder man folgt dem Presseaufruf der Stadt Günzburg und spendet ihn als Christbaum.

