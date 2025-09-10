Joe Gleixner im Gespräch mit Angie Stifter bei a.tv

Er feierte mit seiner Big Band dieses Jahr großes Jubiläum, leitete viele Jahre die Günzburger Musikschule und ist jetzt für die Kultur in der Stadt zuständig: Joe Gleixner hat sicher eine ganze Menge zu erzählen, wenn er diesen Samstag, 13. September, Gast in der Sendung „Zeit zu Reden“ bei a.tv zu Gast ist. Das Interview führt Angie Stifter. Zu sehen ist die Sendung am Samstag um 18.30 Uhr und auf der Mediathek. (AZ)

