Josefine Seeberger hat bei Vanoni in Günzburg viel erlebt

Josefine Seeberger machte vor 60 Jahren eine Ausbildung bei Vanoni. Seitdem ist sie im Unternehmen in Günzburg tätig, welches sie 1985 mit ihrem Mann übernahm.

Plus Vor 60 Jahren begann Josefine Seeberger bei Vanoni in Günzburg. Sie spricht über unangenehme Aufgaben als Lehrling, die Männerquote und eine wechselvolle Unternehmensgeschichte.

Von Michael Lindner

Frau Seeberger, Sie sind seit 60 Jahre bei Vanoni. Wie kamen Sie zu Ihrem Beruf?



Josefine Seeberger: Es war seinerzeit gar nicht so einfach, einen geeigneten Ausbildungsplatz zu finden. Von Schwester Caritas von der dem damaligen Geschäftshaus Vanoni gegenüberliegenden Maria-Ward-Schule wurde mir empfohlen, mich doch beim "Vanoni" als Verkäuferin zu bewerben. So begann ich am 1. September 1962 meine Lehre bei Wanda und Robert Vanoni. Der Monatslohn betrug damals 75 Mark. Davon wurde noch regelmäßig etwas für die Aussteuer zurückgelegt.

