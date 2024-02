Jugend musiziert: Diese Gitarristen überzeugen die Jury

Die Musikschule Günzburg stellt zwei erfolgreiche Teilnehmer bei Jugend musiziert. Anton Bareis und Yavuz Güzel werden beim Regionalwettbewerb jeweils Erste.

Die Musikschule Günzburg leistet seit mehr als 40 Jahren hervorragende Arbeit und ist bei Schülern und Eltern aus der Region eine gefragte Einrichtung. Die hohe Qualität der Lehrer und des Unterrichts wird unter anderem bei den Wettbewerben zu Jugend musiziert deutlich. In diesem Jahr haben zwei Schüler von Gitarrenlehrer Hannes Mühlfriedel die Jury vollauf überzeugt: Anton Bareis und Yavuz Güzel errangen jeweils den ersten Preis beim Regionalwettbewerb.

Anton Bareis gelang dieser Erfolg nicht das erste Mal. Der 16-Jährige aus Sontheim an der Brenz spielt seit acht Jahren Gitarre und nahm zum dritten Mal bei Jugend musiziert teil. Bei seiner Premiere 2020 qualifizierte er sich in der Altersgruppe II für den Landeswettbewerb, der wegen der Corona-Pandemie allerdings abgesagt werden musste. Einen zweiten Preis erreichte er bei seinem nächsten Start, als der Regional- und Landeswettbewerb wegen Corona ausnahmsweise zusammengelegt waren. In diesem Jahr hat Anton Bareis einen ersten Preis im Regionalwettbewerb in Steinheim am Albuch erreicht und sich so für den Landeswettbewerb vom 15. bis 17. März in Offenburg qualifiziert.

Gleich bei seiner ersten Teilnahme am Wettbewerb Jugend musiziert erreichte Yavuz Güzel einen ersten Preis. Foto: Hannes Mühlfriedel

Yavuz Güzel hat gleich bei seiner ersten Teilnahme bei Jugend musiziert mit 24 Punkten den ersten Platz in der Altersgruppe Ib erreicht. Er wohnt in Nornheim, ist neun Jahre alt und spielt seit drei Jahren Gitarre. Da es in seiner Altersgruppe noch keinen Landesentscheid gibt, ist der Wettbewerb für ihn mit dem Erfolg in Neu-Ulm beendet.

