Günzburg

vor 47 Min.

Jugendliche aus Günzburg funken live mit Wissenschaftlern in der Antarktis

Professor Harald Gerlach (Foto) von der Hochschule Neu-Ulm ist ambitionierter Amateurfunker. Er stellte den Kontakt in die Antarktis her.

Plus Der ambitionierte Amateurfunker Professor Harald Gerlach nimmt mit Jugendlichen des Dossenberger-Gymnasiums in Günzburg Kontakt zu Wissenschaftlern auf.

Von Bernhard Weizenegger

Ein Grundrauschen dröhnt aus den Lautsprechern, dann ertönt eine Stimme vom Ende der Welt. Genauer von der Neumayer-Station III in der Antarktis. Kein Gespräch über eine normale Telefonleitung oder das Internet. Amateurfunk per Satellit macht es Jugendlichen aus dem Dossenberger-Gymnasium möglich, von Günzburg aus mit Wissenschaftlern der Forschungsstation am 13.300 Kilometer entfernten, südlichen Ende der Welt zu sprechen.

