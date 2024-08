Jugendliche krachen mit E-Scooter in Günzburger Bushäuschen

Auf einem E-Scooter sind am Donnerstag Jugendliche in Günzburg zu zweit unterwegs gewesen. Das ist verboten, da die Elektroroller nur für die Beförderung einer Person zugelassen sind. Wie die Polizei mitteilt, lenkte ein 18-Jähriger den Roller in südliche Richtung, während ein 16-Jähriger verbotenerweise mit auf dem Gefährt stand. Der Fahrer verlor die Kontrolle und fuhr in das dortige Bushäuschen, dessen Seitenscheibe zu Bruch ging. Wie die Polizei weiter mitteilt, stürzten beide und wurden leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Bushäuschen beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (AZ)

