Jugendliche sollen Pflastersteine aus der Münzgasse gerissen haben

Mehrere Jugendliche sind wohl am Samstag, 1. April, gegen 21.45 Uhr in der Münzgasse dabei beobachtet worden, als sie Pflastersteine in der Hand hatten. Die Heranwachsenden erweckten laut Polizeibericht wohl den Anschein, diese auf umliegende Häuser werfen zu wollen. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es tatsächlich jedoch zu keinen Würfen. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Personengruppe die Pflastersteine aus einem in diesem Bereich befindlichen Gehweg herausgerissen hatte. Die Jugendlichen ließen die Pflastersteine schließlich an der Tatörtlichkeit zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Angaben zu den Heranwachsenden machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)