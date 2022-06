Jugendliche treffen sich nachts auf dem Dach der Realschule

Eine Gruppe Jugendlicher steigen in der Nacht auf das Dach der Maria-Ward-Realschule in Günzburg. Die Zusammenkunft wird allerdings jäh beendet.

Dass ihre Aktion weniger gut ausgehen würde, damit hatten drei Jugendliche aus dem Landkreis Günzburg wohl kaum gerechnet. Das spontane Treffen über den Dächern der Stadt wurde gegen 1 Uhr morgen aufgelöst, als die Jugendlichen in flagranti auf dem begehbaren Dach der Maria-Ward-Realschule in der Schützenstraße in Günzburg erwischt wurden.

Hausfriedensbruch: Jugendliche auf dem Dach der Maria-Ward.-Realschule

Wie die Polizei verlauten ließ, war der Zugang zu diesem Bereich gesperrt. Deshalb wurde gegen die Jugendlichen jeweils ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. (AZ)