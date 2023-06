Jugendliche überlisten einen Getränke- und Snackautomaten

Zwei Jugendliche haben sich in Günzburg in den vergangenen Tagen mehrfach aus einem Automaten bedient, ohne zu bezahlen.

Zwei Jugendliche hielten es an einem Getränke- und Snackautomaten in der Lochfelbenstraße in Günzburg offenbar nicht für nötig, die Waren durch Geldeinwurf ausgeworfen zu bekommen. Vielmehr überwanden sie nach Angaben der Polizei die Sicherung durch das Einführen eines Stockes und gelangten so an die Lebensmittel.

Dieses Vorgehen tätigten die beiden im Alter von 15 und 14 Jahren in den zurückliegenden Tagen mehrfach. Der Bereich des Automaten ist allerdings videoüberwacht, womit der Automatenbesitzer die Polizei informieren und die Polizeibeamten die Jugendlichen vor Ort antreffen konnten. Ein Schaden am Gerät entstand nicht. Der Diebstahlshöhe summiert sich auf insgesamt 100 Euro. (AZ)