Jugendliche zünden in Günzburg Feuerwerk und beschädigen Sportplatz

Auch Kleinstfeuerwerk sollte in seiner Wirkung nicht unterschätzt werden. In Günzburg beschädigten Jugendliche damit den Kunstrasen des Sportplatzes Auf der Bleiche.

Drei Tage vor Silvester konnten Jugendliche in Günzburg den Jahreswechsel wohl nicht mehr erwarten und haben laut Polizei Silvesterböller gezündet. Dabei sollen vier Jugendliche im Alter zwischen zehn und 13 Jahren am Dienstagnachmittag in der Straße Auf der Bleiche auf dem dortigen Sportplatz der Grundschule ein sogenanntes Kleinstfeuerwerk gezündet haben.

Rasen auf Günzburger Sportplatz Auf der Bleiche durch Feuerwerk beschädigt

Das Feuerwerk der Kategorie F1 darf grundsätzlich ganzjährig verkauft werden. Dabei beschädigten sie mit den Böllern den Kunstrasen des Sportplatzes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. (AZ)