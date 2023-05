Günzburg

vor 48 Min.

Jugendlicher in Günzburg verurteilt: Er schoss mit Softairwaffe auf anderen

Plus Zwei Jugendgruppen geraten in einer Stadt im Landkreis aneinander – bis einer seine Softairpistole holt. Ein Junge wird verletzt. So fällt die Strafe im Gericht aus.

Von Wolfgang Kahler Artikel anhören Shape

Der Schuss mit Plastikmunition aus einer Softairpistole kann für einen Menschen zu schweren Verletzungen führen, wenn er empfindliche Körperstellen trifft. Zu dieser Einschätzung kam ein Gerichtsmediziner in einem Strafverfahren gegen einen heute 23-Jährigen. Der junge Mann hatte die frei verkäufliche Waffe gegen einen Jugendlichen eingesetzt. Wegen der gefährlichen Körperverletzung und anderen Delikten bekam der Angeklagte vom Günzburger Amtsgericht unter anderem eine Bewährungsstrafe. Dieses Urteil riefe geradezu nach einer Fortsetzung, sagte der Verteidiger des 23-Jährigen nach der Verhandlung. Rechtsanwalt Bernd Janich ( Ingolstadt) haderte mit dem seiner Meinung nach völlig unverständlichen Strafmaß und erwägt für seinen Mandanten eine Berufung beim Landgericht Memmingen. Was ist vorgefallen?

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren kam es in einer Stadt im nördlichen Landkreis zu der Tat, die nun in dem Verfahren mit sechs Zeugen und zwei Sachverständigen aufgearbeitet wurde. In der Nähe einer Schule trafen zwei Jugendgruppen, beide mit Fahrrädern unterwegs, aufeinander. "Wir haben gefragt, ob es Probleme gibt", schilderte der Angeklagte das Geschehen. Dann seien er und seine beiden jüngeren Kumpels grundlos von den anderen angegriffen und verfolgt worden. Der 23-Jährige habe aus seiner Wohnung die Softairpistole geholt und die Verfolger aufgefordert zu gehen, "sonst drück ich ab". Als die beiden Gegner keine Anstalten gemacht hätten zu verschwinden, habe er aus etwa drei Meter Entfernung einen Schuss abgegeben, "weil ich mich bedroht fühlte", sagte er. Das Sechs-Millimeter-Projektil aus Kunststoff traf einen der Kontrahenten am Oberschenkel und hinterließ einen blauen Fleck. Das sei ein Versehen gewesen, sagte der Angeklagte, er habe nicht direkt auf das Opfer gezielt. Wegen der bedrohlichen Situation habe er nicht die Polizei gerufen, weil er mit der schon "vorher zu tun hatte".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen