Jugendlicher stiehlt Parfüm in Günzburger Drogerie – und hat ein Messer dabei

Ein 15-Jähriger steckt in einer Günzburger Drogerie ein Parfüm im Wert von elf Euro ein. Doch die Polizei stellt fest: Er hat ein Klappmesser dabei.

Ein Diebstahl mit Waffe hat sich am Freitagnachmittag in einer Drogerie in Günzburg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, ließ ein 15-Jähriger aus einem Drogeriegeschäft ein Parfüm im Wert von elf Euro mitgehen. Beim Verlassen des Geschäfts wurde dieser durch eine Angestellte beobachtet wie er das Diebesgut in der Hand hielt und damit den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen.

Günzburger Polizisten finden Klappmessser bei Jugendlichem

Bei der Durchsuchung durch die Streife konnte bei dem Jugendlichen ein Klappmesser aufgefunden werden, das er bei sich trug. Laut Polizeiangaben wurde der Junge nach Beendigung aller Maßnahmen an die Eltern übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen. (AZ)