Jugendlicher wird bei nächtlicher Schlägerei in Günzburg verletzt

Gleich mehrere gewaltsame Auseinandersetzungen unter Jugendlichen in der Nacht von Freitag auf Samstag beschäftigen die Polizei in Günzburg. Sie sucht Zeugen.

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. Nach ihren Angaben stellte eine Streifenbesatzung am Samstag gegen 0.30 Uhr im Bereich des Hofgartenwegs fest, dass ein 17-Jähriger einer Jugendgruppe frische Gesichts- und Handverletzungen hatte. Auf Nachfrage wurde den Beamten mitgeteilt, dass es zuvor zwei körperliche Auseinandersetzungen mit einem 16-Jährigen gab. Eine Schlägerei fand nach Angaben der Beteiligten im Bereich des Forums statt. Danach kam es nochmals zu einem Aufeinandertreffen am Bahnhof in Günzburg. Dabei soll der 17-Jährige von mehreren Personen angegangen worden sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder möglichen Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzten. (AZ)