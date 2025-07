Jugendsegelschein-Ausbildung bei der SGS

Sechs Seglerinnen und Segler haben im Rahmen des Sommerfestes des Günzburger Segelvereins ihren Jugendsegelschein des Deutschen Seglerverbands überreicht bekommen. Nachdem sich die Mädchen und Buben über den Winter im Theorieunterricht den Kopf zerbrachen und die Theorie- und Knotenprüfung erfolgreich bestanden hatten, ging es nach Ostern aufs Wasser und zum praktischen Teil über. Inhalte waren unter anderem Bootskunde, Technik, Wettfahrts- und Vorfahrtsregeln, aber auch Manöver wie An- und Ablegen, Wenden, Halsen und Regattasegeln. Eben alles, was nötig ist, damit alle Absolventen fähig sind an Regatten teilzunehmen und ihr Boot in jeder Situation sicher zu führen.

Durch die Vorarbeit, alle waren in der vorgehenden Saison schon auf dem Wasser in der Jugendbootklasse Optimist unterwegs, war es für die Kinder leicht, sich das neue Wissen auf dem Wasser anzueignen und eigenverantwortlich ein Boot über den Südsee zu steuern. Von der Jüngsten, die dieses Jahr sieben Jahre alt wird, bis zum Ältesten mit 14 Jahren, konnten alle durch die Betreuung von den Trainern Kathrin und Stefan Theer optimal vorbereitet werden. Nebenbei mussten die Fortgeschrittenen auf dem Wasser angeleitet und mit anspruchsvolleren Aufgaben versorgt werden.

Am Ende sah Vorstand Tobias Dirr mit jedem übergebenen Schein in ein strahlendes Kindergesicht, denn wer kann schon mit sieben Jahren sagen: „Ich habe schon einen eigenen Führerschein.“ Das Ende der Ausbildung ist allerdings noch nicht erreicht. Im Segeln gibt es keine Minute, in der man nicht dazulernt. Wind, Wasser und Wetter sind nie identisch und es gibt nur wenige Standardsituationen. Erfolgreich bestehen kann nur, wer einen breiten Schatz an Erfahrung mitbringt und umsichtig alle Variablen im Blick hat. So werden die Günzburger Jungsegler ständig weitergeschult, damit ihnen immer alle Situationen auf dem Wasser glücklich gelingen. Erfolgreich bestanden haben: Josefine Bschor, Julia und Tobias Theer, Felix Kiechle sowie Anton und Paul Schuler.

