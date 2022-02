Junge auf Schulweg in Günzburg aus Auto heraus angesprochen

Ein Mann und eine Frau saßen in dem Wagen, aus dem heraus in der Günzburger Rebaystraße ein Schüler angesprochen wurde.

Ein achtjähriger Junge ist auf dem Nachhauseweg von der Schule am Dienstagmittag im Bereich der Rebaystraße in Günzburg von einer unbekannten Person angesprochen worden. Der Mann, der mit einem roten Auto die Straße entlangfuhr, sprach den Jungen aus dem Fahrzeug heraus an und erkundigte sich, ob dessen Eltern zu Hause seien und er einen Schlüssel dabei habe.

Unbekannte in Günzburg fragen, ob der Schüler einen Schlüssel hat

Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau. Nachdem der Junge nicht auf das Gespräch eingehen wollte, fuhren die beiden in Richtung Goethestraße weiter. Da die genauen Absichten der Fahrzeuginsassen unklar sind, bittet die Polizei darum, Kinder für den Schulweg entsprechend zu sensibilisieren.

Zeugenhinweise zu dem aktuell vorliegenden Fall nimmt die Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, an. (AZ)