Unfall: Junge Autofahrerin übersieht in Günzburg eine rote Ampel

Ein Moment der Unachtsamkeit hatte in Günzburg schmerzhafte Folgen: Weil eine 19-Jährige eine rote Ampel übersah, gab es einen Unfall mit einer Verletzten.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Sonntagnachmittag. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Auto von der Ulmer Straße kommend in die Kreuzung Stadtberg - Heidenheimer Straße/Pfarrhofplatz ein, um in der Schlachthausstraße weiter Richtung Bahnhof zu fahren. Dabei übersah die 19-Jährige, dass die Ampel bereits Rot zeigte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Auto, dessen 22-jährige Fahrerin vom Stadtberg kommend in die Kreuzung eingefahren war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. (AZ)