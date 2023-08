Junge Fahrerin bremst unvermittelt auf B16: Zwei Leichtverletzte

Die nachfolgende 49-Jährige fährt auf der Bundesstraße in Richtung Günzburg ungebremst auf den Wagen der Vorderfrau auf. Der Sachschaden liegt um die 35.000 Euro.

Unvermittelt und ohne ersichtlichen Grund – so die Polizei – hat die 23 Jahre alte Fahrerin eines Ford am Montagabend gegen 21.20 Uhr auf der B16 kurz nach der Kreuzung, die nach Denzingen und Deffingen führt, abgebremst. Die Aktion erfolgte offenbar so überraschend, dass eine 49-Jährige mit ihrem BMW auffuhr, ohne noch ein Bremsmanöver einleiten oder ausweichen zu können. Bei dem Unfall in Fahrtrichtung Günzburg wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt und kamen zur Begutachtung und Behandlung ihrer Verletzungen in eine Klinik. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst waren die Feuerwehren Deffingen, Denzingen und Günzburg im Einsatz. Sie sperrten die Unfallstelle und regelten den Verkehr. (ioa)