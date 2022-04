Günzburg

vor 18 Min.

Junge Juden sprechen in Günzburg mit Jugendlichen über ihr Leben

Die beiden jüdischen Freiwilligen Alice und David beantworten Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse am Maria-Ward-Gymnasium in Günzburg viele Fragen.

Plus Das Begegnungsprojekt „Meet a Jew“ gibt Jugendlichen am Maria Ward Gymnasium in Günzburg Einblick in das Leben junger jüdischer Menschen. Wie alle davon profitieren.

Drei Hände heben sich, als die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse des Maria Ward Gymnasiums gefragt werden, wer einen Juden oder eine Jüdin kennt. Im Rahmen des Projekts „Meet a Jew“ wollen Freiwillige dabei helfen, das zu verändern und zu zeigen, dass Judentum und Jüdisch-Sein viel mehr ist als Religionsunterricht und Schoa im Geschichtsbuch.

