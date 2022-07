Günzburg

Junge Talente beeindrucken mit "Faszination Stimme" in Günzburg

Plus Danuta Debski, Gesangspädagogin der Günzburger Musikschule, gibt mit ihrer Gesangsklasse Einblick in die Herausforderungen des Gesangs.

Von Helmut Kircher

„Auf Flügeln des Gesanges, Herzliebchen, trag ich dich fort.“ Wer würde nicht gerne Heinrich Heines Poesie in tragbare Wirklichkeit umsetzen! Aber – „Vor die Tugend haben die Götter den Schweiß gesetzt“ befindet eine griechische Weisheit. Wie wahr. Insbesondere, wenn es um die Tugend sanglicher Klangkultur geht. Da ist der Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit ein steiniger, ein mühseliger und langandauernder. Die Sängerin und Gesangspädagogin Danuta Debski weiß davon ein Lied zu singen, hat sie es doch übernommen, all jenen, die auf den Pfaden einer Diana Damrau oder zumindest einer biederen Provinz-Lorelei zu wandeln im Sinne haben, erst mal den Katechismus der Sangeslehre beizubringen: Atemtechnik, Stimmbildung, Musiklehre. Dementsprechend herrschte Nachwuchsstimmung bei den etwa zehn Gesangssolisten und -solistinnen in der Günzburger Heilig-Geist-Kirche. All das, was ihnen ihre Maestra an stimmlicher Potenz bisher aus Stimmbändern, Zwerchfell und unterer Bauchpartie gelockt hat, durften sie bei ihrem Konzert „Faszination Stimme“ vor Publikum hör- und erlebbar machen, begleitet vom Lehrerteam Kathrin Günther und Erich Broy am Klavier und der Schülerin Min Michaela Jung am Orgelpositiv.

