Junger Fußgänger wird von einem Trio verprügelt

Ein 24-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Günzburg von Unbekannten verprügelt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Fußgänger gegen 15.50 Uhr auf dem Gehweg in der Augsburger Straße unterwegs, als ihm eine Gruppe von drei Personen entgegenkam. Zwischen ihnen und dem 24-Jährigen entwickelte sich der Polizei zufolge ein Streit, in dessen Verlauf auf den 24-Jährigen mit Fäusten eingeschlagen wurde.

Als er zu Boden ging, wurde er weiter durch Schläge und Tritte malträtiert, so die Polizei. Anschließend flüchteten die Täter. Der junge Mann wurde leicht verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)