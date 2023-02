Junger Mann in Günzburg von Trio verprügelt

Mit einer Kopfverletzung musste ein Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Er sei grundlos in Günzburg verprügelt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Ein junger Mann befand sich zu Fuß auf dem Heimweg in der Reisensburger Straße in Günzburg. Wie die Polizei in Günzburg mitteilte, wurde der Mann am Samstagabend plötzlich von hinten attackiert. Drei bislang unbekannte Täter hatten ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mit Füßen getreten. Laut Polizeiangaben erlitt der Mann Verletzungen im Gesicht und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)