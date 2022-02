Günzburg

Junger Mann lässt Frust an Sonnenschirmen aus

Ein junger Mann hat aus Frust mehrere Sonnenschirme in Günzburg umgeworfen.

In der Sonntagnacht wirft ein junger Mann mehrere Sonnenschirme um, die vor einem Hotel in Günzburg aufgestellt waren. Was hinter dem Vandalismus steckt.

Ein Anwohner der Ichenhauser Straße hat in der Sonntagnacht gegen 3.50 Uhr die Polizei alarmiert. Er hatte beobachtet, wie eine Person an der Außenanlage eines Hotel- und Gastronomiebetriebes mehrere dort aufgestellte Sonnenschirme umwarf. Die Beamten trafen den jungen Mann noch in Tatortnähe an. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann alkoholisiert und ließ seinen Frust nach einem Beziehungsstreit an den Sonnenschirmen aus. Der durch den Vandalismus entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. (AZ)

