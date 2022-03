Junger Mann schlägt in Günzburg 17-Jähriger vor Diskothek ins Gesicht

Zuerst schlug ein 18-Jähriger auf dem Parkplatz der Disco Puls in Günzburg einer 17-Jährigen ins Gesicht, danach brach er einem 19-Jährigen die Nase.

Im Umfeld der Diskothek Puls in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger befanden sich auf dem Parkplatz vor der Disco und gerieten mit einem 18-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen in Streit. In diesem Verlauf schlug laut Polizei der 18-Jährige der 17-Jährigen ins Gesicht. Als der 19-Jährige dazwischengehen wollte, erhielt er von dem jungen Mann ebenfalls einen Schlag ins Gesicht. Hierbei trug der 19-Jährige eine Nasenbeinfraktur davon, die im Krankenhaus Günzburg behandelt werden musste. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)