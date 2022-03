Junger Mann stiehlt in Günzburg beim Geldwechseln

Wie ein Diebstahl beim Geldwechseln in Günzburg abgelaufen sein könnte und worauf die Polizei nach diesem Vorfall hinweist.

Ein Mann wurde am frühen Dienstagnachmittag in Günzburg von einem bislang unbekannten jungen Mann angesprochen und gefragt, ob er ihm für den Parkscheinautomaten eine Zwei-Euro-Münze in zwei Ein-Euro-Münzen wechseln könne. Diese Bitte wollte der Ältere erfüllen. Während des Wechselvorgangs griff der junge Mann in das Münzfach des Geldbeutels und entnahm daraus für den Geschädigten sichtbar zwei 50-Cent-Münzen. Nach Beendigung des Wechselvorgangs verließen beide die Örtlichkeit. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte der Mann mit dem Geldbeutel fest, dass ihm daraus mehrere Geldscheine fehlen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist der Polizei zufolge davon auszugehen, dass der junge Mann während des Wechselvorgangs die Geldscheine aus dem Geldbeutel des Geschädigten entwendete. Der unbekannte Täter ist etwa 25 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen weiten Jogginghose bekleidet. Zudem trug er ein weißes Oberteil und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist daraufhin, bei Geldwechselvorgängen entsprechend vorsichtig zu sein und niemanden in die eigene Geldbörse greifen zu lassen. (AZ)